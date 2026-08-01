Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 776 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 538 milyon lira ve toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğunu duyurdu.