Fenerbahçe'nin 'makus tarihi değişsin' diye, adadıkları hayvanı kestiler

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran için Elazığ’da dikkat çeken bir olay yaşandı. Koyu Fenerbahçeli olan Mehmet Fatih Çakar ve kızı Elif Yaren Çakar, sarı-lacivertlilerin yeni şampiyonluklar yaşaması için daha önce adadıkları hayvanı kestiler.

“Şampiyonluğu bu kez göreceğiz”

Evinin renklerini dahi sarı-lacivert yapan Mehmet Fatih Çakar, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Elif Yaren’in Sadettin Saran’ın başkan olabilmesi için adadığı adaklık kurbanı kestik. İnşallah bu kurbanlıkla birlikte Fenerbahçe’nin Sadettin Saran’la şampiyonluğunu görmüş oluruz.”

Genç taraftar Elif Yaren Çakar ise büyük bir heyecanla, “Sadettin Saran ile Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına inanıyorum. Yeni başkanımızla birlikte şampiyonluk gelecek ve ben de o şampiyonluğu yaşayacağım. İnşallah kestiğimiz adakla bu sene makus tarihimiz değişecek” dedi.

Taraftarlardan destek

Fenerbahçe taraftarı Ayhan Aydın da aileye destek verdi:

“Fenerbahçe’nin makus tarihi değişsin diye Fatih hocamın da katkılarıyla adak kestik. Yıllardır şampiyonluk göremedik. Yeni yönetim için dua edeceğiz. Sadettin Başkan’a görevinde başarılar diliyoruz.”

Sarı-lacivert inanç

Uzun süredir şampiyonluk özlemi çeken Fenerbahçe camiasında, taraftarların bu tür inançlı adımları dikkat çekiyor. Elazığ’daki baba-kızın adak kesimi, sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyonluğa dair umutlarını bir kez daha ortaya koydu.