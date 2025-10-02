Google Haberler

Fenerbahçe'nin Nice karşısındaki 11'i belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. 19.45'te sahaya çıkacak sarı-lacivertli ekibin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe2nin kadrosu! Fenerbahçe'nin ilk 11'i ne? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Maçın yayını ise TRT1 tabii platformundan izleyicilerle buluşacak. 

Nice karşısına ise sarı-lacivertli ekip şu 11 ile çıkacak: 

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri. 

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar