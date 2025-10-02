Fenerbahçe2nin kadrosu! Fenerbahçe'nin ilk 11'i ne? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Nice karşısındaki 11'i belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. 19.45'te sahaya çıkacak sarı-lacivertli ekibin ilk 11'i belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Maçın yayını ise TRT1 tabii platformundan izleyicilerle buluşacak.
Nice karşısına ise sarı-lacivertli ekip şu 11 ile çıkacak:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.
Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos.
