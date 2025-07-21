Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşti?
Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı... Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Özellikle Fenerbahçe taraftarı "Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu" sorusuna cevap arıyor.
Fenerbahçe'nin bugün Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Saat 13.00'te başlayan kura çekimi sonrası Sarı Kanarya'nın Hollanda temsilcisi ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe'nin Rakibi belli oldu. Sarı Kanarya Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme mücadelesinde Feyenord ile karşı karşıya gelecek.
İlk maç ne zaman?
Fenerbahçe ilk maçlarını 5-6 Ağustos, rövanş maçlarını ise 12-13 Ağustos'ta oynayacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesi halinde ise Nice-Benfica maçının kazanını ve ya Salzburg-Club Brugge eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.