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Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

Haber Merkezi
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak.

Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Çeyrek final eşleşmeleri

Club Brugge-PAOK

Olympiakos-Fenerbahçe

Aston Villa-Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

Yarı final

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK