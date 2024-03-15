Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak.
Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Çeyrek final eşleşmeleri
Club Brugge-PAOK
Olympiakos-Fenerbahçe
Aston Villa-Lille
Viktoria Plzen-Fiorentina
Yarı final
Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK