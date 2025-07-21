Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi belli oldu!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi kura çekimiyle netleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rakibi

Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers–Panathinaikos eşleşmesinin kazanan takımı arasında gerçekleşen kurada temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu.

Avrupa’da güçlü bir kadroyla ilerlemeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Feyenoord karşısında avantajlı skorlar alarak gruplara kalma yolunda kritik bir adım atmak istiyor.

Feyenoord'un başında tanıdık bir yüz

Hollanda temsilcisi Feyenoord'un teknik direktörlük koltuğunda bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş Hollanda futbolunun önde gelen isimlerinden Robin van Persie oturuyor.

İlk maç Hollanda’da

Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı 5 veya 6 Ağustos 2025 tarihlerinde Rotterdam’da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Bu iki maç sonucunda tur atlayan taraf, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

12 yıl sonra bir ilk yaşanabilir!

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde Play-off turune geçerek resmen Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak. Bu sayede en son 2013-14 sezonunda Arsenal'e karşı oynanan Play-off turund Kadıköy'de duyulan ikonik Şampiyonlar Ligi müziği bir kez daha Şükrü Saraçoğlu'nda yankılanacak.

Fenerbahçe'nin Play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesi halinde ise Nice-Benfica maçının kazanını ve ya Salzburg-Club Brugge eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.