Fenerbahçe'nin voleybol takımlarına yeni sponsor
Fenerbahçe'nin kadın ve erkek voleybol takımlarının yeni isim sponsoru belli oldu. Medicana, 2024-2025 yıllarında bu takımları isim sponsorluğunu yapacak.
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Fenerbahçe voleybol takımları ile Medicana arasında isim sponsorluk anlaşması yapıldı.
2024-2025 sezonu boyunca Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde sarı-lacivertli voleylbol takımları Medicana ismi ile Fenerbahçe'yi temsil edecek.