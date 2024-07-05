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Fenerbahçe'nin voleybol takımlarına yeni sponsor

Fenerbahçe'nin kadın ve erkek voleybol takımlarının yeni isim sponsoru belli oldu. Medicana, 2024-2025 yıllarında bu takımları isim sponsorluğunu yapacak.

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Fenerbahçe voleybol takımları ile Medicana arasında isim sponsorluk anlaşması yapıldı.

2024-2025 sezonu boyunca Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde sarı-lacivertli voleylbol takımları Medicana ismi ile Fenerbahçe'yi temsil edecek.