Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

03 Haziran 2018

Fenerbahçe Seçimli Olağan Kurulu'nda oy sayım işlemi tamamlandı.

Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı.

Rekor katılım

Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yarıştığı tarihi kongrede yaklaşık 21 bin üyenin oy kullandığı bildirildi. Bu rakam önceki sayının 2 katından fazla.

Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.

Fenerbahçe Kongresi'nde oy sayımları yapıldı ve oyların bulunduğu çuvallar Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi. Ali Koç, hemen hemen bütün sandıklarda Aziz Yıldırım'a karşı büyük üstünlük kurdu. Koç, 20 bin 736 geçerli oyun, 16 bin 92'sini alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı.

Ülker Stadı'nda yapılan seçimli olağan genel kuruluda mevcut başkan Aziz Yıldırım'ı geçerek başkanlığa seçilen Ali Koç, ilk konuşmasını yaptı.

Seçimin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını dileyen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Bu yolda hep inandım. 'Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak.' dedim. Kendimizden çok emindik ama acaba bir şey de yanlış yaptık mı, dedik. Çünkü hiç kongreye girmemiştik. Bu sevgi, güven az insana nasip olur. Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacak bir eyleme girmedik. Bu kadar organik olabilirdi bir seçim kampanyası. 'Kongreler Fenerbahçe taraftarının sesidir.' dedim. Ben de bu inançla gittiğim her yerde 'Herkes yolcu, taraftar hancıdır. Ben de bir taraftarım.' dedim. Çok duygu yüklüyüm bugün. Bu sizin eseriniz. Siz bana inandınız, ben size inandım. Bir kez bile sizi utandıracak bir şey yapmadım. Camiaya layık olabilmek için çok titiz davrandım. Biz bu başarıyı milyonlarla aldık."

Yönetimindeki Burhan Karaçam ile Semih Özsoy'a teşekkür eden Koç, "Bu yola çıkarken iki kişiye gittim. Biri Burhan Karaçam. 'Sonuna kadar seninleyim.' dedi. Diğeri Semih Özsoy. Bu süreçte minimum hata yaptıysak onun zekası sayesindedir. Yolda tuzaklar oldu, aba altından sopa göstermeye çalışanlar oldu. Bizim korkacağımız bir şey yoktu ve hep doğru bildiğimiz yoldan gittik. Bu iki isme teşekkür etmek istiyorum. Keşke şampiyonluk kutlasaydık, inşallah o günler de gelecek o günleri de kutlayacağız. Ailem her türlü iftiraya göğüs germem de yanımda oldu. Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazandı. Burada hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Hep beraber başardık, esas yolculuk şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayallerinizi gerçekleştirecek iklimi size sunacağız"

Ali Koç, taraftarın hayallerini gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Size, bir hayali gerçeğe dönüştürdüğünüz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz de sizin hayalinizi gerçeği dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Çok zor bir yolculuğa çıkıyoruz. Biliyorum beklenti çok yüksek. Bundan sonra da hep beraber Fenerbahçe'miz için başaracağız. İçinde bulunduğumuz durum, elimizde sihirli değnek yok. Ben ve arkadaşlarımız, hayallerimizi ve hayallerinizi gerçekleştirecek iklimi size sunacağız. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Eski özümüze, mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun."

"Aziz Yıldırım, efsane başkanımızdır"

Ali Koç, 20 yıllık başkanlık görevi biten Aziz Yıldırım'ı "efsane" başkan olarak gösterdi.

Kimseye kırgınlığının ve kızgınlığının olmadığını vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke yaşanmasaydı ama artık ne yaşandıysa yaşandı. Bir sözüm de başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. O olmasaydı bu stat olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı Türkiye'de birçok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Yakında Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. Aziz Yıldırım olmasaydı bu da olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı amatör sporlar Türkiye'de bu kadar gelişemezdi. Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye kattıklarıyla fazlasıyla efsane başkan olmayı hak etmiştir. En büyük kahramanlığını 3 Temmuz'da gösterdi. Bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem de camiamız bu işten çok darbe yedi. Maddi zararlar alınana kadar hepimiz 4 Temmuz'daymışız gibi dimdik duracağız. Fenerbahçe'yle kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Bu işin en büyük mücadelecisi Aziz Yıldırım olacaktır. O bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir. Hepimiz, o mücadelede çorbaya tuzumuzu atacağız. Allah korusun Yargıtay'dan hiç kabullenemeyeceğimiz bir karar çıkarsa o zaman siz taraftarlara yine ihtiyacımız olacak. Biz bir bütün aileyiz."

Ali Koç son olarak, "Bize bu rüyayı yaşatıp hayalimizi gerçeğe dönüştürdüğünüz için teşekkür ederiz. Biz de sizlerin hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Ali Koç'un listesi:

Semih Özsoy, Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Turnak Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlar Kızılman.