Fenerbahçe'ye 3. Hollandalı teknik direktör

22 Haziran 2018

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 3. Hollandalı çalıştırıcı oldu.

Sarı-lacivertlilerin 47 yaşındaki yeni teknik direktörü Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'tan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıracak 3. Hollandalı isim olarak sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, ilk Hollandalı teknik direktörü 1990-1991 sezonunda Guus Hiddink olmuştu. Hiddink'le tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, ligi 6. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da bir Hollandalı çalıştırıcıya emanet edildi. Advocaat yönetiminde sarı-lacivertliler, söz konusu sezonu 3. sırada tamamladı.

Her iki Hollandalı teknik adamla da kupa kazanamayan ve sadece birer sezon çalışan Fenerbahçe, Cocu'yla bu kötü istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.

PSV'yle önemli başarılar

Cocu, teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin takımı PSV'yle yakaladığı başarılarla dikkati çekti.

Hollandalı teknik adam, PSV'yi çalıştırdığı 5 sezonda 3 kez lig şampiyonu yaptı. Son 4 sezonda takımını 3 kez zirveden indirmeyen Cocu, PSV'yle 1 kez Hollanda Kupası, 2 defa da Hollanda Süper Kupası zaferi olmak üzere 6 kupa elde etti.

PSV'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda 2. tura çıkaran Cocu, Atletico Madrid'e penaltılarla elenerek çeyrek finalin kapısından döndü.

Cocu'nun çalıştırdığı PSV, geride kalan sezonun başında ise UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek'e elenerek şok yaşamıştı.

Sadece PSV'yi çalıştırdı

Cocu, teknik direktörlükteki tek deneyimini PSV'de yaşadı.

PSV'de Mart 2012'de Fred Rutten'in görevine son verilmesiyle o dönem Hollanda ekibinin altyapısında görev alan Cocu, geçici olarak göreve getirildi.

PSV, Cocu yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet almasına rağmen 3.'lükle yetindi. Cocu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını aynı sezon aldı. Hollanda Kupası finalinde Heracles'i 3-0 yenen PSV, Cocu'yla kupa zaferine uzandı.

Hollanda temsilcisi, sonraki sezonda takımın başına Dick Advocaat'ı getirdi ve Cocu, 19 Yaş Altı Takımı'nın başına geçti.

Cocu ve PSV için başarıların başladığı sezon ise 2013-2014 sezonu oldu. Advocaat'la yollarını ayıran PSV, takımın başına 43 yaşındaki Cocu'yu getirdi.

Cocu, sağlık sorunları yaşadığı ilk sezonunda PSV'yi 4. yapabildi.

Phillip Cocu, PSV'nin başına birinci sezonunda ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Sırtında bulunan iyi huylu tümör nedeniyle Mart 2014'te ameliyat edilen Cocu, kısa süreli bir tedavi sürecinden sonra bir sonraki sezon tekrar takımın başına geçti. Hollandalı teknik adam sağlık sebepleri nedeniyle o sezonun son 6 haftasında takımın başında yer alamadı.

Cocu, daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018'de PSV'yi Hollanda Ligi şampiyonluğuna taşıdı. PSV, 2016-2017 sezonunda ise ligi 3. sırada tamamladı.

Cocu'yla 4 sezonda 335 gol

PSV, Cocu yönetiminde 3 kere şampiyon olduğu son 4 sezonda oldukça golcü bir performans ortaya koydu.

Söz konusu 4 sezonda 136 lig maçında PSV, rakip fileleri 335 kez havalandırdı ve 2,4 gol ortalaması yakaladı.

PSV, şampiyon olduğu 2014-2015'te 92, 2015-2016'da 88 ve 2017-2018'de ise 87 kez gol sevinci yaşadı. PSV, 2016-2017'de ise 68 gol kaydetti.

Hollanda Milli Takımı'nda antrenörlük

Cocu, 2008-2012 döneminde Hollanda Milli Takımı'nın teknik heyetinde yer aldı.

Milli takımda teknik direktör Bert van Marwijk'le çalışan Cocu, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan takımın yardımcı antrenörlüğünü üstlendi.

Futbolculuk döneminde önemli kariyer

Cocu, Hollanda'nın önemli futbolcuları arasında da bulunuyor.

Aktif futbol hayatına 2008'de son veren Cocu, özellikle İspanya temsilcisi Barcelona'da oynadığı yıllarda dünya futboluna ismini duyurdu. Barcelona'yla 1998-2004 yılları arasında forma giyen ve bir lig şampiyonluğu kazanan Cocu, futbolculuk döneminde PSV'yle de 4 kez lig şampiyonluğu elde etti.

Hollanda Milli Takımı'yla da 100'ün üzerinde maçta sahaya çıkan Cocu, 2 kez FIFA Dünya Kupası, 3 defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Kaynak: AA