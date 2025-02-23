Fenerbahçe'ye para yağacak! Yeni projeler için start verildi: 2 sene içinde 800 milyon Euro'luk gelir

Fenerbahçe Kulübü, önümüzdeki 2-3 yıl içinde tamamlanması planlanan büyük projelerle ekonomik anlamda önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Bu projelerin hayata geçmesi durumunda sarı-lacivertli kulübün kasasına 800 milyon Euro'dan fazla bir gelirin girmesi bekleniyor. Bu gelirin kulübün geleceği açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilirken, Ali Koç'un da bir dönem daha başkanlık yapmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Jose Mourinho yönetiminde Avrupa'da ve ligde yoluna iddialı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, ekonomik anlamda da önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. 343 Digital YouTube kanalında yayınlanan Baron programında İbrahim Seten tarafından paylaşılan projeler şu şekilde:

1. Migros ile anlaşma

Fenerbahçe, Migros ile mevcut sözleşmesini yenileyerek 10 yıllık bir anlaşma yapmayı planlıyor. Yıllık 3 milyon eurodan 30 milyon euroya ulaşacak bu anlaşmanın ilk 3 yıllık ödemesi peşin yapılacak.

2. Adidas ile forma sözleşmesi

Mevcut tedarikçi Puma ile olan anlaşmanın sezon sonunda sona ermesiyle birlikte, kulüp Adidas ile 5 yıllık yeni bir sözleşme yapacak. Anlaşma kapsamında forma satışlarının 650 bin adedi geçmesi halinde yıllık gelirin 40-50 milyon euro seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ayrıca Adidas, sözleşmenin imzalanmasının ardından kulübü ön ödeme ile destekleyecek.

3. Kenan Evren Lisesi arazisine rezidans ve ofis

Stadyum yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinin kulübün kullanımına tahsis edilmesi süreci tamamlanacak. Bu bölgeye ofis ve rezidans projeleri inşa edilerek en az 100 milyon euro gelir elde edilmesi hedefleniyor.

4. Ataşehir'deki AVM projesi

Ataşehir Basketbol salonunun bulunduğu alana bir alışveriş merkezi inşa edilmesi planlanıyor. Bu proje için gerekli izinler alındı ve yaklaşık 100 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleniyor.

5. Modern bir olimpiyat köyü inşası

Mevcut Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Kamp Tesisleri'nin yıkılarak yerine modern bir olimpiyat köyü inşa edilmesi planlanıyor.

6. Samandıra Can Bartu Tesisleri

Samandıra Can Bartu Tesisleri, Maltepe’de tahsis edilen yeni araziye taşınacak. Şantiye kurulum süreci başlarken, ilk etapta Samandıra tesisleri kadın futbol takımına tahsis edilecek. Uzun vadede buraya rezidans, villa ve ofis projeleri yapılması öngörülüyor. Bu projeden ise 300-400 milyon euro aralığında bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.