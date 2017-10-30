Fenerbahçe'ye son dakika şoku

30 Ekim 2017

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Kayserispor'la 90+5. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak çok kritik 2 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynan karşılaşmanın ilk yarısında 41. dakikada Kayserispor, Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, bu gole ilk yarının son dakikasında Ozan Tufan'la cevap verirken, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, 50. dakikada Roman Neustaedter, 62. dakikada ise Josef de Souza'nın golleriyle 3-1'lik üstünlük yakaladı. Kayserispor, 68. dakikada Luis Neto'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 3-2. Maçın son bölümünde beraberlik sayısı için ataklarını sıklaştıran Kayserispor, 90+5. dakikada Asamoah Gyan'ın attığı golle skora 3-3'lük dengeyi getirdi. Bu golün santrası olmadı ve karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Maçta 2 farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada 1 puana razı oldu. Sarı-lacivertliler, puanını 16'ya yükseltti ve haftayı lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 8. sırada tamamladı.

Kayserispor ise puanını 18'e çıkararak haftayı 4. sırada bitirdi.

Gyan'ın golünden sonra saha karıştı

Kayserispor'un son dakikada attığı golden sonra saha içi karıştı.

Golden sonra hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular sevinçlerini coşkulu bir şekilde kutlarken, uzatma dakikalarında galibiyeti kaçıran Fenerbahçeli oyuncular ise büyük bir şok yaşadı.

Golün ardından Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe kulübesine dönerek sus işareti yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın, Rumen teknik adamın üzerine doğru yürüdüğü görüldü. Araya girenler, ikili arasındaki gerginliğin büyümesini engelledi.

Fenerbahçeli taraftarlar da sahaya çok sayıda yabancı madde atarak Kayserisporlu futbolcuların sevincine tepki gösterdi.

Kayserispor'dan 3 maçta 10 gol

Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı son 3 maçta 10 gol attı.

Geçen sezon da Kadıköy'den 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Kayseri'deki maçı ise 4-1'lik skorla kazanmıştı. Bu sezon da deplasmanda 3 gol atan Kayserispor, Fenerbahçe filelerini ligde son 3 maçta 10 kez havalandırmış oldu.

Ozan Tufan'dan 3. gol

Kayserispor karşısında takımının ilk golüne imza atan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükseltti.

Sarı-lacivertli futbolcu, Gençlerbirliği ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarının ardından Kayserispor karşısında da fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin 3. golünü atan Josef De Souza da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol

Fenerbahçe'nin 45. dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından Kayserisporlu futbolcular, sarı-lacivertlilere tepki gösterdi.

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, golden saniyeler önce bir pozisyonda orta sahada yerde kaldı. Pozisyonun devamında Fenerbahçe, Ozan Tufan'la beraberlik golünü buldu.

Golden sonra Kayserisporlu futbolcu Şamil Çinaz, Fenerbahçe yedek kulübesine giderek, sarı-lacivertli oyuncuların topu dışarı atmaması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'a sitemde bulundu.

Neustaedter, hatasını telafi etti

Fenerbahçeli futbolcu Neustaedter, takımının yediği golde yaptığı hatasını, rakip fileleri havalandırarak telafi etti.

Rus futbolcunun, takımı savunmadan çıkarken yaptığı hatalı pasta Kayserispor, Umut Bulut'la golü buldu. Golde büyük hatası bulunan Neustaedter, mücadelenin 50. dakikasında takımı öne geçiren golü atarak yaptığı hatayı telafi etmiş oldu.

Rus stoper, ikinci sezonunu geçirdiği Fenerbahçe formasıyla 27. Süper Lig maçında ilk kez gol atmayı başardı.

Neustaedter, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında da iki gol atmıştı.

Valbuena direkleri geçemedi

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Kayserispor maçında iki kez direkleri geçemedi.

İlk yarıda Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta top, Kayserispor kalecisi Lung'un müdahalesinin ardından üst direğe çarptı. İkinci yarıda da uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Fransız futbolcu, bu sefer yan direğe takıldı. Fenerbahçe'nin üçüncü golü bulduğu pozisyonda direkten dönen topu De Souza ağlara gönderdi.

Valbuena değişikliğini taraftarlar beğenmedi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman'ın Valbuena'yı oyundan almasına tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Fransız oyuncunun yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Valbuena'nın forma numarasını tabelada görünce ıslıklarla bu değişikliği protesto etti. Taraftarlar, oyundan çıkan Valbuena'ya ise alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Kadıköy'de kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 12 resmi maçta da gol yedi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Ülker Stadı'nda oynadığı 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 7. resmi maçında da kalesini gole kapatamadı. Geçen sezon biri Türkiye Kupası, 4'ü Süper Lig olmak üzere son 5 iç saha maçında da gol yiyen Fenerbahçe, kötü seriyi 12 maça yükseltti.

Sarı-lacivertliler, son olarak Kadıköy'de 5 Nisan'da Kayserispor'u 3-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası maçında kalesini gole kapatmıştı.

Fenerbahçe, ayrıca Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 10 maçta da filelerinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak 5 Mart'ta oynadığı Osmanlıspor maçında gol yememişti.

Kaynak: AA