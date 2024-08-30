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Ferdi Kadıoğlu antrenmanda sakatlandı: 4-5 hafta yok

Fenerbahçe'den 30 milyon euroya Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu antrenmanda sakatlandı. Grade 2 kas yırtığı tespit edilen yıldız futbolcunun 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Haber Merkezi
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Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun, yeni takımıyla ilk maçına yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.

İbrahim Seten'in haberine göre Ferdi Kadıoğlu, takımının dün yaptığı antrenmanda sakatlandı. Grade 2 kas yırtığı tespit edilen yıldız futbolcunun 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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