Ferdi Kadıoğlu antrenmanda sakatlandı: 4-5 hafta yok
Fenerbahçe'den 30 milyon euroya Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu antrenmanda sakatlandı. Grade 2 kas yırtığı tespit edilen yıldız futbolcunun 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Haber Merkezi
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Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun, yeni takımıyla ilk maçına yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.
İbrahim Seten'in haberine göre Ferdi Kadıoğlu, takımının dün yaptığı antrenmanda sakatlandı. Grade 2 kas yırtığı tespit edilen yıldız futbolcunun 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.