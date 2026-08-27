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Ferencvaros Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. İki takımında ilk 11'leri belli oldu.

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Ferencvaros Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Groupama

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkaçar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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