FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçında Bosna Hersek’i konuk ediyor. Bu ilk heyecana şahitlik etmek isteyen basketbolseverler "Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu sıklaştırmış durumda...
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri bugün başlıyor. Türkiye, Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz ilk maçından galip ayrılmanın planını yaparken mücadele bilgileri araştırılıyor. İşte "Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Bosna Hersek maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü ise İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.