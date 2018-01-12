FIBA-UEFA iş birliğinde ilk adım

12 Ocak 2018

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Patrick Baumann çarşamba günü, İsviçre’nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Federasyonu Merkezi'ndeki UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ile bir araya gelerek dünya basketbolunun yönetim kurulundan oluşan bir heyetine başkanlık etti.

FIBA EuroBasket 2017’nin İstanbul’da gerçekleşen finalinde Aleksander Čeferin tarafından Baumann'a sunulan UEFA ile bir araya gelme çağrısı sonucu olarak düzenlenen toplantıda, sporun toplumsal değerinin günümüz toplumunda önemi vurgulanarak, ilgili konular geniş bir yelpazede ele alındı. Toplantı, ayrıca, iki organizasyonun Avrupa'da sporu geliştirmek ve genişletmek için fikir alışverişinde bulunmaları için bir ortam sağladı.

Gerçekleşen toplantıda Avrupa'da sporun karşı karşıya bulunduğu zorluklar, özellikle de sporun çıkarlarını korumak için kulüp ile milli takım müsabakaları arasında doğru dengeyi bulmanın önemi de tartışıldı.

Toplantıya Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Matej Erjavec ve Genel Sekreteri Radoslav Nesterovic de katıldı. Slovenyalı olan Aleksander Čeferin, aynı zamanda, Slovenya'nın FIBA EuroBasket 2017'deki Avrupa şampiyonluğunu da bir kez daha tebrik etti.