FIFA dünya sıralamasında son durum! Türkiye'nin sıralaması ne oldu? | Ülkeler puan sıralaması, Türkiye FIFA sıralamasında kaçıncı?

FIFA dünya sıralamasında Türkiye yükselişte
FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı bir basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti. Ay-Yıldızlılar, 1570 puanla 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi çıkışını sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın ekim ayı itibarıyla güncellediği dünya sıralamasında bir adım daha yükseldi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan yeni klasmanda Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.
İspanya zirvedeki yerini korudu
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin rakiplerinden İspanya, 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa 1862 puanla üçüncü sırada yer aldı.
İki basamak birden yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı.
Sıra - Takım - Puan değişimi
1 - İspanya - 1880
2 - Arjantin - 1872 (+1)
3 - Fransa - 1862 (-1)
4 - İngiltere - 1824
5 - Portekiz - 1778
6 - Hollanda - 1759 (+1)
7 - Brezilya - 1758 (-1)
8 - Belçika - 1740
9 - İtalya - 1717 (+1)
10 - Almanya 1713 (+2)
Bir sonraki sıralama 21 Kasım’da açıklanacak
FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 21 Kasım 2025’te yayımlayacak.
A Milli Takım, kasım ayında oynayacağı 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında alacağı sonuçlarla sıralamadaki yerini daha da yukarı taşımayı hedefliyor.