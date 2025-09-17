FIFA'dan 2026 Dünya Kupası Elemeleri için kulüplere rekor ödeme!

FIFA, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde milli takımlara oyuncu gönderen kulüpler için 355 milyon dolarlık ödeme yapacağını duyurdu. Bu ödeme, FIFA ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) arasında Mart 2023’te imzalanan mutabakat zaptı kapsamında gerçekleşecek.

İlk kez elemelerde uygulanacak

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar sadece Dünya Kupası finalleri için geçerli olan Kulüp Avantajları Programı, ilk kez Dünya Kupası elemelerinde de uygulanacak.

"Kulüplerle iş birliğimiz güçleniyor"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Kulüplere oyuncularını serbest bırakmaları için rekor düzeyde 355 milyon dolar dağıtılacak. Bu, yeni bir dönemin habercisi. Avrupa Kulüpler Birliği ve dünya çapındaki kulüplerle güçlü iş birliğimiz büyüyor.”

"Futbolun büyümesine katkı sağlayacak"

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al Khelaifi ise kulüplerin milli takımların başarısında kritik rol oynadığını vurguladı. Al Khelaifi, FIFA ve ECA iş birliğinin uluslararası futbolun büyümesi ve gelişmesi için önemine dikkat çekti.

2022’ye göre yüzde 70 artış

Program kapsamında dağıtılacak 355 milyon dolarlık ödeme, 2022 Katar Dünya Kupası’nda kulüplere ödenen 209 milyon dolara göre yaklaşık yüzde 70 artışa karşılık geliyor.