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FIFA'dan Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi

FIFA, Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas’ın yaşı nedeniyle yaptığı başvuruyu kabul ettiğini TFF'ye iletti

FIFA'dan Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi
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FIFA, 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın lisansıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yaptığı başvuruyu kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibarıyla FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir." denildi.

Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkan ancak FIFA'ya yapılan başvurunun cevabının birinci transfer tescil dönemi dolmadan sonuçlanmaması üzerine lisansı çıkarılmayan Eljif Elmas'ın lisansı devre arası transfer döneminde çıkarılacak.

Şu anda 14 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldız adayını oynatabilmesi için bir yabancı futbolcusunun lisansını iptal ettirmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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