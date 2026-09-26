FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı

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Fenerbahçe, FIFA'nın yayımladığı transfer yasağı kayıtlarında yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp için sistemde 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görüldü.

FIFA kayıtlarında 3 dönemlik yasak

FIFA'nın resmi kayıtlarına göre Fenerbahçe hakkında uygulanan yaptırımın mali bir dosyadan kaynaklandığı belirtildi. Kulübün transfer yasağı sistemde 3 dönem olarak yer alıyor.

Ancak söz konusu kısıtlamanın ödeme yapılması halinde kaldırılabileceği bilgisi de kayıtlara yansıdı.

Ödeme yapılırsa yasak kaldırılabilir

Dosyada belirtilen mali yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağının sona erdirilebileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle FIFA sisteminde 3 dönemlik olarak görünen yaptırımın, gerekli ödemenin yapılması halinde üç dönem boyunca devam etmeyebileceği belirtiliyor.

Dosyanın ayrıntıları bilinmiyor

Fenerbahçe'ye yönelik yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığına ve ödenmesi gereken tutara ilişkin mevcut kayıtlarda ayrıntılı bilgi yer almıyor. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.