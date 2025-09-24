FIFA’dan penaltı kurallarında devrim niteliğinde değişiklik

FIFA, penaltı atışlarında köklü değişikliğe hazırlanıyor. Kalecinin kurtardığı toplar artık kale vuruşuyla sonuçlanacak.

Yeni düzenlemeye göre bir oyuncu penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafında dizilmesi veya çizgi ihlali yapması artık tartışma konusu olmayacak. Çünkü penaltı atışında kalecinin topu kurtarması halinde, topun oyun yönü ne olursa olsun kale vuruşu ile devam edilecek. Bu uygulamayla sarı kart cezalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çift temas kuralına Esneklik

Akşam gazetesinde yer alan habere göre düzenlemede bir diğer önemli yenilik, çift temas konusunda getiriliyor. Buna göre, penaltı kullanan oyuncu istem dışı bir şekilde topa iki kez temas ederse, gol geçerli sayılacak. Bu değişiklik, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madridli Julian Alvarez’in iptal edilen penaltısını akıllara getirdi.

Onay IFAB’dan gelecek

Kural değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için futbolun kural koyucu organı olan IFAB’ın (International Football Association Board) onayı gerekiyor. Onay verilmesi halinde yeni penaltı düzenlemeleri 2026-2027 sezonundan itibaren uygulanmaya başlanacak.