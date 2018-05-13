e-DÜNYA
18 °C
  • Haberler
  • Spor
  • Fikret Orman yönetiminin 2017 faaliyetleri ibra edildi

Fikret Orman yönetiminin 2017 faaliyetleri ibra edildi

Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetimi mali genel kurulda idari ve mali yönden ayrı ayrı ibra edildi.

Fikret Orman yönetiminin 2017 faaliyetleri ibra edildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fikret Orman yönetiminin 2017 faaliyetleri, mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, kulüp yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.

Üyeler, Orman yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.

Kaynak: AA

Son dakika beşiktaş

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.