Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda namağlup son 16 turunda!

Filenin Efeleri Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarih yazıyor. Kanada’yı 3-0 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubunu namağlup lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçla milliler, dünya sıralamasında da yükselişe geçerek 13. sıraya yerleşti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda serisini sürdürdü. Grup maçlarının son mücadelesinde Kanada ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptan namağlup lider çıktı.

Saat 09.00’da başlayan maçta Milliler, setleri 25-21, 25-16 ve 27-25 kazanarak G Grubu’nu 9 puanla zirvede tamamladı. Böylece Türkiye, Dünya Şampiyonası’nda son 16 turuna lider olarak yükseldi.

Sıradaki rakip belli oluyor

Milliler, son 16 turunda Polonya-Hollanda maçının kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Mücadele Cumartesi günü oynanacak.

