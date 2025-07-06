Filenin Efeleri'nin yeni başantrenörü Slobodan Kovac oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine Slobodan Kovac’ın getirildiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, imza töreninin İstanbul’daki başkanlık ofisinde gerçekleştirildiği ve törene TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay’ın da katıldığı belirtildi.

Antrenörlük kariyerine 2008-2009 sezonunda başlayan deneyimli çalıştırıcı, kulüp düzeyinde 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası şampiyonluğu elde etti. Milli takımlar seviyesinde ise Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Slobodan Kovac Kimdir?

Slobodan Kovac, Sırp voleybolunun önemli isimlerinden biridir. 13 Eylül 1967’de doğan Kovac, oyunculuk kariyerinde Yugoslavya milli takımıyla 1996’da bronz, 2000’de ise olimpiyat altın madalyası kazandı.

2008’den itibaren antrenörlük yapmaya başlayan Kovac; Sir Safety Perugia, Halkbank, Belogorie, Skra Bełchatów gibi üst düzey kulüpleri ve İran, Slovenya, Sırbistan milli takımlarını çalıştırdı. 2019’da Sırbistan ile Avrupa Şampiyonu oldu ve “Yılın Antrenörü” seçildi.

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenmiştir.