'Filenin Sultanları' 12 Haziran'da Tayland'la karşılaşacak

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak 'Filenin Sultanları', organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti. 8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba: 12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya