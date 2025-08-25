Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 yendi!

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı set vermeden 3-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Turnuvaya iki galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, daha önce ilk maçta İspanya’yı da yenmişti. Bunun sonucunda grubunda liderliğe yükselen Filenin Sultanları, Kanada karşılaşması öncesi üst tura çıkmayı garantiledi.

Set sonuçları nasıl oldu?

1. Set: Türkiye 25-23 Bulgaristan

2. Set: Türkiye 25-19 Bulgaristan

3. Set: Türkiye 25-13 Bulgaristan

Filenin Sultanları gruptaki ilk maçta İspanya'yı yendi

Milliler, şampiyonadaki ilk maçında da İspanya'yı aynı skorla, 3-0 yenmişti. İspanya karşısında setleri 25-18, 25-20 ve 25-23'lük skorlarla alan Ay-yıldızlı ekip, averajla E Grubu'nda zirveye yerleşmişti.

Gruptaki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup olan Bulgaristan ise turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Sonraki karşılaşma 27 Ağustos'ta!

Şampiyonada grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek. Filenin Sultanları gruptaki son maçında ise 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 12.00'de Kanada ile karşılaşacak.