Filenin Sultanları çeyrek finalde Çin ile mücadele ediyor
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde bugün Çin ile karşılaşıyor. TRT 1'de yayınlanan ve TSİ 10.00'da başlayan karşılaşmada heyecan sürüyor...
Haber Merkezi
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Türkiye, C Grubu'nda Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumnhuriyeti'ni 3-1 yendi; İtalya'ya 3-0 yenildi.
A Milli Voleybol Takımı, C Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.
Çin ise A Grubu'nu ilk sırada tamamladı; grup maçlarında ABD'yi 3-2, Fransa'yı 3-0, Sırbistan'ı da 3-1 mağlup etti.
Bugünkü maçın galibi Paris Olimpiyatları'nda altın madalyaya bir adım daha yaklaşacak.