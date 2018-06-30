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Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Filenin Sultanları finalde
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Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Brezilya ile karşılaştı. 

Maçın tamamında üstün bir oyun sergileyen Türkiye karşılaşmayı 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise ABD ile ev sahibi Çin, TSİ 14.45'te karşı karşıya gelecek.

Son dakika A milli Voleybol Takımı

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