FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHİ: Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Filenin Sultanları'nın maçı büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Voleybolseverler ekran başına geçip bu heyecan dolu müsabakayı izlemek istiyor. Müsabakaya yoğun bir ilgi söz konusu olurken yoğun şekilde "Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleşen finaller kapsamında oynanacak Türkiye - Kanada çeyrek final maçı, 23 Temmuz Perşembe saat 11.00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Büyük üstünlük

Dünya Şampiyonası’nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11’ini kazandı.

8. kez boy gösterecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerinde üstüste 8. kez boy gösterecek.

VNL'de 2018 yılında ikinci olan Türkiye, 2021 yılında bronz madalya alırken 2023 yılında şampiyon oldu.