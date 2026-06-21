FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHİ VE SAATİ: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftası son maçında Filenin Sultanları, Çin ile karşılaşıyor. 7. sırada yer alan Türkiye bu maçı da alıp sıralamada üst sıralara tırmanma hedefinde... Peki, Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIVB Milletler Ligi'n 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları 8. maçına çıkıyor. Bu seferki rakip Çin... Bu zor müsabakayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar "Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık veriyor.
Filenin Sultanları maç tarihi ve saati...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız (Filenin Sultanları), bu akşam saat 19.30'da Çin ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Çin Kadın Voleybol Takımı 13 puanla hemen arkamızda 8. sırada yer alıyor.