Filenin Sultanları maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları yine büyük bir başarıya imza atarak FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Kanada ile eşleşti. Müsabakanın tarihi, saati, kanalı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte mücadeleye dair bilgiler...
FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yakın zamanda başlayacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın çeyrek finaldeki rakibi ise Kanada... Milyonlar bu maça kilitlenirken "Kanada Türkiye voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Filenin Sultanları VNL çeyrek final maçı ne zaman?
Türkiye-Kanada müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de Macau East Asian Games Dome'da oynanacak. Saat henüz belli olmazken mücadelenin TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.
Diğer çeyrek final mücadelelerinde Amerika Birleşik Devletleri - Çin, İtalya - Hollanda, Brezilya - Japonya ile karşılaşacak.