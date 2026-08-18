Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yakın zamanda başlayacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ilk mücadelesini Letonya karşısında verecek. Voleybolseverler son dünya şampiyonunu izlemek için can atarken "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu hızlanmış durumda...
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda da tarih yazmak için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları hazırlıklarını sürdürürken ilk mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Filenin Sultanları maçı ne zaman" diye soruyor.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman?
Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçını 21 Ağustos Cuma saat 19.00'da Letonya ile oynayacak. Mücadeleler TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları maç programı...
21 Ağustos 2026 Cuma – Türkiye-Letonya – 19.00
23 Ağustos 2026 Pazar – Türkiye-Slovenya – 19.00
24 Ağustos 2026 Pazartesi – Türkiye-Macaristan – 19.00
26 Ağustos 2026 Çarşamba – Türkiye-Almanya – 19.00
28 Ağustos 2026 Cuma – Türkiye-Polonya – 19.00