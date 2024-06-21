Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya’ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Milli takım bu sonuçla organizasyona veda ederken, Polonya yarı finale yükseldi.
Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Indoor Stadium Huamark
Hakemler: Noemi Karina Rene, Joo-Hee Kang
Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk, Szczyglowska (L) (Smarzek, Wenerska, Czyrnianska, Lysiak)
Türkiye: Cansu, Ebrar, Aslı, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Elif, Ayça, Tuğba, Beyza)
Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11
Süre: 1 saat 48 dakika