Filenin Sultanları yarı finalde Japonya'ya Karşı! Maç ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası yarı finaline yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, final yolunda yarın (6 Eylül Cumartesi) Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile mücadele edecek. Bangkok'ta oynanacak maç, Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak. Çeyrek finalde set kaybetme serisi ABD karşısında biten Milliler, final için bir kez daha sahaya çıkarken, diğer yarı final eşleşmesinde İtalya-Brezilya maçı oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda bir ilki başararak yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu büyük başarının ardından, final yolunda yarın (6 Eylül 2025 Cumartesi) Japonya ile kritik bir maça çıkacak.
Maç ne zaman ve nerede?
Büyük mücadele, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak ve voleybolseverlere nefes kesen anlar yaşatması bekleniyor.
ABD galibiyetiyle gelen tarihi başarı
Şampiyonanın çeyrek finalinde güçlü ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen Filenin Sultanları, bu sonuçla organizasyon tarihindeki en büyük başarısına imza attı. Milliler, artık yeni bir tarihi galibiyet için Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya karşısında sahaya çıkacak.
Japonya ile rekabette son durum
Milli takım ile Japonya arasında son iki yılda oynanan dört maçın üçünü Japonlar kazandı. FIVB Milletler Ligi'nde 2023, 2024 ve 2025'te oynanan üç maçı da kaybeden Türkiye, sadece 2023'teki Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde rakibini 3-1 yenebilmişti.
Türk başantrenör Ferhat Akbaş da tarih yazdı
Japonya'yı Dünya Şampiyonası'nda yarı finale taşıyan Türk başantrenör Ferhat Akbaş da bu süreçte kendi adına bir ilke imza attı. Hollanda'yı çeyrek finalde 3-2 yenen Japonya, 15 yıl aradan sonra yarı finale yükselirken, Akbaş da Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan ilk Türk başantrenör unvanını aldı.
Set vermeden gelen serinin sonu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD maçına kadar oynadığı dört karşılaşmada set vermemişti. İspanya, Bulgaristan, Kanada ve Slovenya maçlarını 3-0'lık skorlarla geçen Filenin Sultanları, bu turnuvada ilk set kaybını ABD karşısında yaşadı. Bu, aynı zamanda 2006'dan bu yana ilk kez gruplardan yenilgisiz çıkma başarısıydı.
Diğer yarı final eşleşmesi
Şampiyonanın diğer yarı final eşleşmesinde ise voleybol dünyasının iki devi, İtalya ve Brezilya karşı karşıya gelecek. İtalya, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0; Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Bu maç, TSİ 15.30'da başlayacak.