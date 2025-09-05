Filenin Sultanları yarı finalde Japonya'ya Karşı! Maç ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda bir ilki başararak yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu büyük başarının ardından, final yolunda yarın (6 Eylül 2025 Cumartesi) Japonya ile kritik bir maça çıkacak.

Maç ne zaman ve nerede?

Büyük mücadele, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak ve voleybolseverlere nefes kesen anlar yaşatması bekleniyor.

ABD galibiyetiyle gelen tarihi başarı

Şampiyonanın çeyrek finalinde güçlü ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen Filenin Sultanları, bu sonuçla organizasyon tarihindeki en büyük başarısına imza attı. Milliler, artık yeni bir tarihi galibiyet için Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya karşısında sahaya çıkacak.

Japonya ile rekabette son durum

Milli takım ile Japonya arasında son iki yılda oynanan dört maçın üçünü Japonlar kazandı. FIVB Milletler Ligi'nde 2023, 2024 ve 2025'te oynanan üç maçı da kaybeden Türkiye, sadece 2023'teki Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde rakibini 3-1 yenebilmişti.

Türk başantrenör Ferhat Akbaş da tarih yazdı

Japonya'yı Dünya Şampiyonası'nda yarı finale taşıyan Türk başantrenör Ferhat Akbaş da bu süreçte kendi adına bir ilke imza attı. Hollanda'yı çeyrek finalde 3-2 yenen Japonya, 15 yıl aradan sonra yarı finale yükselirken, Akbaş da Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan ilk Türk başantrenör unvanını aldı.

Set vermeden gelen serinin sonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD maçına kadar oynadığı dört karşılaşmada set vermemişti. İspanya, Bulgaristan, Kanada ve Slovenya maçlarını 3-0'lık skorlarla geçen Filenin Sultanları, bu turnuvada ilk set kaybını ABD karşısında yaşadı. Bu, aynı zamanda 2006'dan bu yana ilk kez gruplardan yenilgisiz çıkma başarısıydı.

Diğer yarı final eşleşmesi

Şampiyonanın diğer yarı final eşleşmesinde ise voleybol dünyasının iki devi, İtalya ve Brezilya karşı karşıya gelecek. İtalya, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0; Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Bu maç, TSİ 15.30'da başlayacak.