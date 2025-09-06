Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye–Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tayland’da oynanan çeyrek final maçında ABD’yi 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları,, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın setleri 25-15, 22-25, 25-14 ve 25- şeklinde sonuçlanırken, millilerimiz güçlü rakibini geride bırakarak son dört takım arasına kaldı.

Filenin Sultanları, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye–Japonya voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30’da oynanacak. Milli takımımızın yarı finaldeki Japonya maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası serüveni

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katıldı. O yıldan bu yana her dört yılda bir düzenlenen organizasyonda kesintisiz olarak 6 kez boy gösterdi.

2006: 10. sıra

2010: 6. sıra

2014: 9. sıra

2018: 10. sıra

2022: 8. sıra

Milliler, 2025 yılında ise tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi.