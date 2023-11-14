“Filistin Milli Futbol Takımı’nın oyuncularının çoğu öldürüldü”

El-Cezire’nin haberine göre, 2026 Dünya Kupası elemelerine çıkacak olan Filistin Milli Futbol Takımı’nda yer alan futbolcuların “çoğu öldü” ya da “haber alınamıyor.” Öldüğü resmen açıklanan isimler şunlar: Ahmed Awad (21), Rashid Dabbour (28), Muhammed Maree Sawafta (19)… Hamas, Hazem Alrekhawi ve kardeşi Muhammed Alrekhawi’in 11 Kasım’da İsrail bombardımanı sonrasında öldüğünü açıklayıp, kanlı fotoğraflarını yayınladı.

Ancak Filistin yönetimi bu iddiayı ne yalanladı ne de doğruladı. İsmini gizleyen bir Filistinli milli futbolcu da Gazze’de birlikte top oynadığı birçok ismin artık yaşamadığını belirtip, isim açıklamadı. Tunuslu teknik direktör Makram Daboub’un yönettiği Filistin Milli Takımı, 2026 elemeleri için 16 Kasım’da Lübnan’la, 21 Kasım’da da Avustralya’yla oynayacak. El Cezire’ye göre, Ürdün’ün yardımıyla 20 kişilik bir milli kafile, ülke dışına çıkartıldı. Ancak ne kafiledeki futbolcularla ilgili ne de futbolcuların ölen yıldızların yerini doldurup dolduramayacakları hakkında bir yorum yapılmadı.

Haaland’dan Gazze ve “barış” mesajı

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland devam eden İsrail - Filistin olayları nedeniyle sessizliğini bozarak ''Barış'' çağrısında bulundu. 9 numaralı formasını giymiş iki kız çocuğuyla sahaya çıkarken fotoğrafını paylaşan Norveçli oyuncu, "Hiçbir masum çocuk ölmeyi hak etmez" notunu düştü. Haaland'ın bu paylaşımına, Gazze'de masum sivilleri bombalayan ve binlerce çocuğun ölümüne yol açan İsrail'i hedef aldığı yorumları yapıldı. Norveçli oyuncunun paylaşımı tüm dünyadan büyük beğeni aldı.