Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman? Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

Finalin adı Türkiye-İtalya
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi oldu.
Türkiye-İtalya final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak.
Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.