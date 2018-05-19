Florya'da kutlama yok
Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün kutlama gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.
21. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.
Kulüp, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağını bildirdi.
Açıklamada, "Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri’nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Büyük Galatasaray taraftarına bu konu hakkında göstereceği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.