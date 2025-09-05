Formula 1’de sıradaki durak Monza: İtalya Grand Prix’si
Formula 1’de sezonun 16. yarışı bu hafta sonu İtalya Grand Prix’siyle başlayacak. Monza Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışta sıralama turları 6 Eylül Cumartesi TSİ 17.00’de, yarış ise 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak. Geçtiğimiz yıl burada zafere Charles Leclerc ulaşmıştı.
Formula 1’de heyecan bu hafta sonu İtalya Grand Prix’siyle devam ediyor. Sezonun 16. yarışı, 5 bin 793 metre uzunluğundaki Monza Pisti’nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
Sıralama turları 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00’de yapılacak. 7 Eylül Pazar günü ise saat TSİ 16.00’da start alacak yarış, sezonun en kritik virajlarından biri olacak.
Geçmiş performans
İtalya Grand Prix’sinde geçtiğimiz sezonun galibi Monakolu pilot Charles Leclerc olmuştu. Monza Pisti’nde bugüne kadar kaydedilen en hızlı tur zamanı ise 2004 yılında Brezilyalı sürücü Rubens Barrichello tarafından 1:21.046 ile elde edildi.
Bu sezonun kazananları
Geride kalan 15 yarışta; Oscar Piastri 7 zafer, Lando Norris 5 zafer, Max Verstappen 2 zafer, George Russell 1 zafer elde etti.
Pilotlar klasmanı (ilk 5)
Oscar Piastri (Avustralya) – 309 puan
Lando Norris (Büyük Britanya) – 275 puan
Max Verstappen (Hollanda) – 205 puan
George Russell (Büyük Britanya) – 184 puan
Charles Leclerc (Monako) – 151 puan
Takımlar klasmanı (ilk 5)
McLaren – 584 puan
Ferrari – 260 puan
Mercedes – 248 puan
Red Bull – 214 puan
Williams – 80 puan