Formula 1’de sıradaki durak Monza: İtalya Grand Prix’si

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu İtalya Grand Prix’siyle devam ediyor. Sezonun 16. yarışı, 5 bin 793 metre uzunluğundaki Monza Pisti’nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Sıralama turları 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00’de yapılacak. 7 Eylül Pazar günü ise saat TSİ 16.00’da start alacak yarış, sezonun en kritik virajlarından biri olacak.

Geçmiş performans

İtalya Grand Prix’sinde geçtiğimiz sezonun galibi Monakolu pilot Charles Leclerc olmuştu. Monza Pisti’nde bugüne kadar kaydedilen en hızlı tur zamanı ise 2004 yılında Brezilyalı sürücü Rubens Barrichello tarafından 1:21.046 ile elde edildi.

Bu sezonun kazananları

Geride kalan 15 yarışta; Oscar Piastri 7 zafer, Lando Norris 5 zafer, Max Verstappen 2 zafer, George Russell 1 zafer elde etti.

Pilotlar klasmanı (ilk 5)

Oscar Piastri (Avustralya) – 309 puan

Lando Norris (Büyük Britanya) – 275 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 205 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 184 puan

Charles Leclerc (Monako) – 151 puan

Takımlar klasmanı (ilk 5)

McLaren – 584 puan

Ferrari – 260 puan

Mercedes – 248 puan

Red Bull – 214 puan

Williams – 80 puan