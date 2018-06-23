Fransızlar kupanın ‘değer’ şampiyonu!

23 Haziran 2018

FIFA Dünya Kupası’ndaki takımların değer analizi, kazanmak için tek belirleyici etkenin para olması durumunda kupayı Fransa’nın kazanmasının daha olası olduğunu, ancak değerinin hakkını en iyi veren takımın Peru olduğunu ortaya koyuyor.

ING’nin en son ‘Kupa-ekonomisi’ (Cup-o-nomics) analizinde yer alan ve küresel futbol endüstrisi veri tabanı Transfermarkt’tan her bir oyuncunun transfer değeri tahminleri ile FIFA dünya sıralamasından yararlanılarak oluşturulan ‘Değer Ligi’, takımların takım değeri ve geçmiş performansları üzerinden karşılaştırıldığı bir sıralama sunuyor.

Değer Ligi’nde ilk üç Fransa, İspanya, Brezilya

Değer Ligi sonuçlarına göre, 23 kişiden oluşan takımların oynayacağı final maçlarının tahmini piyasa değeri en yüksek olacak takımlar sırasıyla 1.08 milyar euro ile Fransa ve 1.04 milyar euro ile İspanya. Bu iki takımı, üçüncülük için çarpışan ve FIFA’nın en yüksek sıralamalı takımları olan 950 milyon euro değerindeki Brezilya ile 885 milyon Euro değerindeki Almanya takip ediyor. Diğer taraftan, 9 milyon euro değerindeki Panama sıralamada en altta yer alıyor.

Değerinin hakkını verenler şaşırtıyor

Kupadaki takımların piyasa fiyatlarının FIFA sıralamalarıyla karşılaştırılması, birçok takımın değerinin hakkını tam anlamıyla vermediğine de işaret ediyor. Buna göre, Peru değerinin hakkını en iyi veren takım olarak öne çıkıyor. Toplam transfer değeri olan 37 milyon euro ile kupadaki 86 oyuncu tarafından tek başına geçilen takım, 30. sırada yer almasına rağmen, FIFA’daki sıralamasında 19 sıra daha yüksekte yer alıyor. Değerinin hakkını en iyi veren diğer takımlar ise; İsviçre Kosta Rika, Polonya, Tunus ve Portekiz.

Ev sahibi takım olan Rusya ise değerinin hakkını en az veren takım. Rusya, 138 milyon euro ile en değerli 19. takım olarak FIFA sıralamasındaki yeri olan 70’ten tam 51 sıra geride. Suudi Arabistan, Japonya, Güney Kore ve Nijerya değerinin hakkını verme konusunda sıralamada en düşük 4 takım olarak yer alıyor.

Messi, Neymar ve Ronaldo 9 ülkeden daha değerli

ING’nin analizi, bu yılki FIFA Dünya Kupası’nda görücüye çıkan yeteneklerin değerinin, Brezilya’daki 2014 Dünya Kupası’na göre %54 artarak 10.4 milyar euroya ulaşacağını gösteriyor. Bu rakam, bazı ülkelerin nominal GSYİH’sından daha yüksek. Dünya futbolunun en iyi üç oyuncusu olan Messi, Neymar ve Ronaldo’nun toplam değeri, 460 milyon euro ile listenin en altında yer alan dokuz ülkenin 407 milyon euro olan toplam oyuncu değerinden daha fazla.

Ayrıca, bu Dünya Kupasında ‘yıldız oyuncular’ dendiğinde tek bir futbolcu öne çıkıyor. Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Yılın Oyuncusu Mohamed Salah, 150 milyon euroluk değeri ile Mısır’ın 23 kişilik ekibinin %76’sından daha değerli.

Para başarıyı satın alamaz ama yardımcı olduğu şüphesiz



ING Kıdemli Ekonomisti Ian Bright, araştırmaya dair şu değerlendirmeyi yapıyor: "Para her zaman başarıyı satın alamıyor, ancak yardımcı olduğuna da şüphe yok. Peru’nun kupayı kaldırmasını ciddi şekilde bekleyenler çok az olabilir, ama gerek Peru gerekse diğer ucuz takımlar kupa süresince bireysel maçlarda bazı sürprizler yapabilirler. Kimileri, futbol piyasasının oldukça şişirilmiş olduğunu söylüyor ki geçen Dünya Kupası’ndan bu yana takım değerlerinde görülen ciddi artış gerçekten hayret verici, Bununla birlikte, bir takımın değerinin hakkını verip vermediği sorusu yalnızca gerçek taraftarın cevaplayabileceği bir soru.”



Araştırma nasıl yapıldı?



Bireysel futbolcuların piyasa değeri, transfer değeri verileri ve yaş ve kulüp performansı gibi bir dizi diğer kriterler baz alınarak tahmin edildi. 3 Haziran 2018 ve 5 Haziran 2018 tarihleri arasında, futbol sektörünün standart değerleme veri tabanı Transfermarkt.com adresinden alınan veriler. Ekip değeri verileri, her bir ülkenin nihai 23 kişilik ekibinin piyasa değerinin birleştirilmesi ile üretildi.