Fulham, Fabri'yi açıkladı

24 Temmuz 2018

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Fabri, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer oldu. İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol kaleci ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan başarılı eldiven, “Londra'nın en eski kulübü Fulham’da olmaktan çok memnunum. Her şey benim için çok olumlu ve Premier Lig'den iyi şekilde yararlanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki kaleci, 2016-2017 sezonunun başında transfer olduğu Beşiktaş'ta toplamda 87 maça çıkıp 7 bin 813 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş, Fabri'nin 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş'ın konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kaynak: İHA