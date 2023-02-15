Futbol ekonomisini alt üst eden adam: Todd Boehly

Emre ERGÜL

Todd Boehly, Ukrayna Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı başlatılan yaptırımlara kadar Avrupa’da pek tanınan bir isim değildi. Şahsi serveti 5.3 milyar dolar olan 49 yaşındaki ABD’li yatırımcının ülkesinde birçok spor yatırımı bulunuyordu.

Ancak Almanya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Maryland’li Boehly’nin Avrupa’da “sahne alması” geçen yılı buldu. İngiltere, yaptırımlar çerçevesinde Mart 2022’de Premier League devi Chelsea’yi Rus sahibi Roman Abramoviç’in elinden alıp satışa çıkarmıştı.

2.7 milyar dolarlık satış Boehly lehine tamamlandığında takvimler mayıs ayını gösteriyordu. Bu satışla Boehly 300 milyon dolar tasarruf etti, çünkü aynı Boehly 2019’da Chelsea’yi almak için Abramoviç’e 3 milyar dolar teklif etmişti.

Avrupalı futbol severler Google’a “Kim bu Todd Boehly?” diye sorarken; Amerikalı milyarder haziran ayıyla birlikte kesenin ağzını açtı. Yaz transfer sezonunda 300 milyon doların üzerinde harcadı. Yapılan tüm transferlere rağmen Chelsea, Premier League’de istenilen yerde değildi…

Boehly yine kesenin ağzını açtı ve ocak ara transfer sezonunda yaklaşık 357 milyon dolar daha harcadı! İngiltere dışında Avrupa’nın beş büyük liginde (Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya) ocak ayında toplam 277 milyon dolar para harcandı. Boehly, tek başına 4 büyük ligi geçerek bir rekor kırdı. Yetmedi…

Ocak ayı transferin son gününde Enzo Fernandez transferi açıklandı. Chelsea, Benfica’dan aldığı Fernandez için 131 milyon dolar ödedi. Boehly bu transferle de “İngiltere’nin en pahalı transferi” rekoruna imza attı. LTT Sports’tan Olivier Jarosz, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda Amerikalı yatırımcının İngiliz futboluna sadece 9 ayda kattıkları için şunları söyledi: “Eskiden Avrupa’nın beş büyük ligi denirdi.

Şimdi artık Premier League ve diğerleri diyoruz.” Deloitte’un spor ekonomisi departmanının başındaki Tim Bridge de öve öve bitiremedi: “[Futbol kulüplerinin] Yeni sahipler her zaman transfer sezonlarında patlama yaparlar. Ancak bu [Boehly’nin yaptıkları] bugüne kadar gördüklerimizin çok çok üzerinde.” Virginia eyaletindeki William & Mary Üniversitesi’nin İş Ekonomisi Bölümü’nden mezun olan Boehly, Credit Suisse’in Boston merkezinde beyaz yakalı olarak çalışmaya başladı.

Boehly, 2010 itibariyla medya ve spor alanına yöneldi ve kurduğu Eldridge Industries de onu zenginler ligine taşıdı. Boehly bugün beyzbol takımı Los Angeles Dodgers’in yüzde 20 hissedarı. Amerikan kadın basketbol takımı Los Angeles Sparks’ın sahibi olan ABD’li yatırımcı, NBA devi Los Angeles Lakers’ın da yüzde 27’sinin sahibi…

Boehly, aralarında Billboard, Rolling Stone, The Hollywood Reporter ve Variety gibi dünyaca ünlü yayınların bulunduğu medya şirketi MRC’nin de patronu… “Para onun, istediği gibi harcar” dense de ABD’li yatırımcıyı ciddi bir sorun bekliyor olabilir: Chelsea eğer bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsa, UEFA’nın yeni Finansal Fair Play kurallarına takılıp ciddi ceza yiyebilir. Chelsea 2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nden 145 milyon dolar kazanmıştı. İngiliz Daily Mail gazetesine göre, “yeni sezonda gelir yoksa, bu giderler sorun olur” ve Chelsea UEFA yaptırımlarıyla karşılaşabilir.