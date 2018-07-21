Futbol topu bile ağa bağlandı

21 Temmuz 2018

Teknolojinin hayatımıza kattığı sayısız yeniliklerden birisi de her ürünün önüne eklenen ‘akıllı’ kavramı. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı saatler, akıllı evler, akıllı arabalar…

Adının önüne akıllı sıfatı gelmeyen nesneler sanki satılmayacak, hatta raflarda bile yerini alamayacak, asla alıcısı olmayan hurda arabalar gibi bir kenarda çürüyecekmiş gibi gelmeye başlıyor. ‘Akıllı’ bir çılgınlık sürüp gidiyor. Tam akıllı sıfatına alışmışken, şimdi de Internet of Things (IoT), yani Nesnelerin İnterneti ile tanışıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, 5G’nin de hayata geçmesiyle birlikte IoT’nin, adeta çığ gibi kendini katlayarak büyüyeceği öngörülüyor. Öyle ki; Ericsson’un gelecek raporlarına göre, 5 sene içerisinde 3.5 milyar nesne, aktif olarak internete bağlanıyor olacak. Hal böyleyken; Google, Samsung gibi teknoloji devi şirketlerin bu konuya yatırım yapması zaten kaçınılmaz. Ama artık öyle bir çağa geldik ki, Adidas gibi yıllarca teknolojiyi spor ekipmanları için kullanan bir firma bile nesnelerin internetine büyük yatırımlar yapar hale geldi.

Adidas, içinde 12 bluetooth sensörü ve şarj aparatı bulunan bir futbol topu üretti. Ağırlık ve tasarım olarak standart futbol topuyla neredeyse eşdeğer. Adidas’ın MiCoach adını verdiği bu top, bluetooth aracılığı ile telefonunuza bağlanıyor. Kendi mobil uygulaması sayesinde de, size kusursuz bir vuruşun sırlarını veriyor.

Çektiğiniz şutun kaç km hızla gittiğini, kendi etrafında kaç tur dönüş yaptığını, kaç derecelik falso açısıyla gittiğini söylüyor. MiCoach’ın şarjı bittiğinde ise, normal bir futbol topu gibi kullanabiliyorsunuz elbette. Bakalım sıradaki internete bağlanan eşyamız ne olacak?