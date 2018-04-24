Futbolcu bonservislerinde 'fair play' etkisi

24 Nisan 2018

Özellikle UEFA'nın finansal fair play uygulamaları nedeniyle transferde son yıllarda daha dikkatli davranan kulüpler, 2016 yılından itibaren "bonservisli futbolcu transferinde" artıya geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sermaye hesabı tablosundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki kulüpler 2016'da bonservisli futbolcu transferinde 23 milyon dolar fazla verirken, geçen yıl söz konusu tutar 16 milyon dolar oldu.

Ara transfer dönemini de kapsayan yılın ocak-şubat döneminde de kulüpler 32 milyon dolar fazla elde etti. Böylece 2016'dan bu yana bonservis gelirleri ile bonservislere ödenen bedel arasındaki denge 71 milyon dolar fazla olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan İngiliz kulübü Everton'a, Cengiz Ünder'in Medipol Başakşehir'den İtalyan kulübü Roma'ya, Simon Kjaer'in de Fenerbahçe'den İspanyol kulübü Sevilla'ya gönderilmesi en fazla dikkati çeken transferler oldu.

2013'te rekor açık

2008-2015 döneminde ise bonservisli futbolcu transferleri, kulüplerin kasalarından yüklü miktarda çıkışa neden oldu. Bu dönemde bonservis gelir-gideri arasındaki fark 425 milyon doları buldu.

Yıllar itibarıyla değerlendirildiğinde, en fazla açık 2013'te verildi. Söz konusu yılda kulüplerin bonservis gelir-gideri arasındaki fark 96 milyon dolar olurken, sonraki yıllarda anılan açıkta azalma görüldü. Kulüpler, 2014 yılında 70 milyon dolar, 2015 yılında ise 21 milyon dolar açık verdi.

Ayrıca 2008, 2012 ve 2010 yılları sırasıyla 61 milyon dolar, 58 milyon dolar ve 51 milyon dolar ile bonservis gelir-gider dengesinde yüksek tutarda açık verilen yıllar olarak dikkati çekti.

Kaynak: AA