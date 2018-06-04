Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak

04 Haziran 2018

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre futbolda 2018-2019 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos'ta bitecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek.

Açıklamada ayrıca TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2018-2019 futbol sezonunda uygulanacak hususlara da yer verildi.

Kaynak: AA