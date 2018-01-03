Futbolda ara transfer yarın başlıyor
Süper Lig'de 2017-18 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2018 Perşembe günü başlayacak. 28 gün sürecek olan ara transfer dönemi 31 Ocak 2018 Çarşamba günü sona erecek.
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.
2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Kaynak: AA