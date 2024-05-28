Futbolda pas kabiliyetini artık 'tiki-taka' ölçecek

Doç. Dr. Hacı Mehmet Güzey, KOSGEB tarafından desteklenen proje üzerinde 5 yıldır çalıştıklarını söyledi ve ekledi: "Cihaz, devre kartları, titreşim sensörleri ve dairesel şekilde dizilen panellerden oluşuyor. Dairesel alanın içinde zamana karşı yarışan futbolcu, ana bilgisayara bağlı olan ve rastgele yanan led ışıklı panellere en kısa sürede pas atmaya çalışıyor. Futbolcunun çabuk, isabetli ve doğru karar vermesine göre de puanlama ve yönlendirme yapılıyor."

Cihazın eksiklerini görerek zamanla geliştirdiklerini belirten Güzey, "Cihazımız futbolcuların hızlı ve doğru pas atma kabiliyetini hem ölçüyor hem geliştiriyor. Cihazın temel amacı bu." dedi. Geliştirdikleri cihazın futbolcuların gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Güzey, "Cihazın daha üst versiyonlarını da yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bülent Uygun: "Çok güzel bir başarı hikayesi yazılmış"

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da cihazı deneyimledi. Uygun, cihazın futbolda reaksiyonu, çabuk düşünmeyi ve teknik geliştirmeyi sağlayan herkes tarafından kullanılabileceğini dile getirdi ve ekledi: "Özellikle altyapıdaki çocukların gelişimi için uygulanabilecek çok güzel bir başarı hikayesi yazılmış... Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemize, hocamıza, bu aleti Türk sporuna kazandırıp bizlere sunduğu için teşekkür ediyorum. Bununla beraber bütün kulüplerimizde çocuklarımızın gelişimi için o teknolojiyi de yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.