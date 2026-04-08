Futbolun efsane ismi Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor

Romanya futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Lucescu için ilk resmi tören, başkent Bükreş’teki Ulusal Arena Stadı’nda (Arena Naționala) gerçekleştirildi. Törene, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Ali Karaca, Galatasaray ve Beşiktaş'ın taraftar dernekleri başkanları ve çok sayıda futbolsever katıldı.

Türkiye'den yoğun katılım

Saat 17.00’de Lucescu’nun naaşı stadyuma getirilerek halkın ziyaretine açıldı. Perşembe günü de stadyumda halk ziyaretleri devam edecek ve futbolseverler saat 10.00 ile 20.00 arasında Lucescu’ya veda edebilecek.

Törenlere Lucescu'nun yetiştirdiği ve dünya futboluna kazandırdığı birçok efsane futbolcunun da katılması bekleniyor. Romanya futbolunun sembol isimlerinden Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu başta olmak üzere Lucescu'nun farklı dönemlerde çalıştırdığı çok sayıda oyuncunun Bükreş'te hazır bulunacağı ifade ediliyor.

Törenlere Türkiye’den de yoğun katılımın gerçekleşmesi beklenirken, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TFF Romanya Temsilcisi Ali Karaca ve taraftar grupları da törene katılacak.

Geniş katılım nedeniyle Romanya Jandarması ve Başkent Polisi cenaze programı boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alacak. Arena Națională çevresinde ve cenaze alayının geçeceği güzergahlarda özel trafik düzenlemeleri yapılacağı açıklandı.

Türkiye'deki maçlarda saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu anısına anlamlı bir karar aldı. TFF'den yapılan açıklamada, 8-13 Nisan tarihleri arasında tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde efsane teknik adam için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Cuma günü defnedilecek

Mircea Lucescu’nun cenazesi, cuma günü düzenlenecek dini törenin ardından Bükreş’teki tarihi Bellu Mezarlığı’na defnedilecek. Defin törenine Galatasaray, Beşiktaş ve TFF yetkililerinin yanı sıra uluslararası futbol camiasından çok sayıda temsilcinin katılması bekleniyor.