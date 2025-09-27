Galatasaray 7’de 7 yaptı! Terim'i geçen Okan Buruk, Kartal'ın rekorunun peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de üst üste alınan galibiyetlerle kendi rekorunu geliştirdi.

Terim’i geçti, rekoru eline aldı

Geçen sezonun 6. haftasında Fenerbahçe derbisini 3-1 kazanan Galatasaray, böylece 1998-1999 sezonunda 5’te 5 yapan Fatih Terim’in rekorunu geride bırakmıştı. Okan Buruk, bu başarıyla sarı-kırmızılı tarihine geçen ilk Türk teknik direktör olarak 6’da 6 yapmıştı.

Seriyi 7 maça çıkardı

Bu sezon Konyaspor karşısında 3-1’lik galibiyetle aynı başarıyı tekrarlayan Buruk, Alanyaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle seriyi 7 maça taşıdı. Böylece hem kendi rekorunu geliştirdi hem de Galatasaray tarihine bir kez daha geçti.

Hedef: İsmail Kartal'ın rekoru

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de önümüzdeki Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarını da kazanması halinde, Fenerbahçe’nin İsmail Kartal önderliğinde 99 puan toplayarak 2. olduğu 2023-2024 sezonunda kırdığı 10’da 10’luk rekorunu egale edecek.