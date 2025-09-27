Galatasaray 7’de 7 yaptı! Terim'i geçen Okan Buruk, Kartal'ın rekorunun peşinde
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi rekorunu geliştirerek sarı-kırmızılı tarihe geçti. Geçen sezon Fatih Terim’i geride bırakıp 6’da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olan Buruk, bu sezon Konyaspor galibiyetiyle serisini tekrarlamış, Alanyaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle serisini 7 maça çıkardı. Galatasaray, üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe’nin İsmail Kartal önderliğinde 2023-2024 sezonunda elde ettiği 10’da 10’luk Süper Lig rekorunu egale edecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de üst üste alınan galibiyetlerle kendi rekorunu geliştirdi.
Terim’i geçti, rekoru eline aldı
Geçen sezonun 6. haftasında Fenerbahçe derbisini 3-1 kazanan Galatasaray, böylece 1998-1999 sezonunda 5’te 5 yapan Fatih Terim’in rekorunu geride bırakmıştı. Okan Buruk, bu başarıyla sarı-kırmızılı tarihine geçen ilk Türk teknik direktör olarak 6’da 6 yapmıştı.
Seriyi 7 maça çıkardı
Bu sezon Konyaspor karşısında 3-1’lik galibiyetle aynı başarıyı tekrarlayan Buruk, Alanyaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle seriyi 7 maça taşıdı. Böylece hem kendi rekorunu geliştirdi hem de Galatasaray tarihine bir kez daha geçti.
Hedef: İsmail Kartal'ın rekoru
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de önümüzdeki Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarını da kazanması halinde, Fenerbahçe’nin İsmail Kartal önderliğinde 99 puan toplayarak 2. olduğu 2023-2024 sezonunda kırdığı 10’da 10’luk rekorunu egale edecek.