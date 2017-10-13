Galatasaray, Atiker Konyaspor'a konuk oluyor

13 Ekim 2017

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 8. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Galatasaray, Atiker Konyaspor maçını da kazanarak başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci müsabakada forma giyemeyecek.

Geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Atiker Konyaspor 7 puanla 14. sırada yer alıyor.

Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları karşılaşmayı statta izleyemeyecek.

Ligde 11 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Serdar Aziz ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Atiker Konyaspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar Aziz, Atiker Konyaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Konyaspor 14 yıldır galibiyete hasret

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 21 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 21 karşılaşmadan 17'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14 yıldır 3 puana ulaşamadı.

En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

Kaynak: AA