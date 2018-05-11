"Galatasaray Avrupa kupalarına katılacak"

11 Mayıs 2018

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gelecek sezon için UEFA'nın sarı-kırmızılı futbol takımına Avrupa kupalarına katılımla ilgili bir ceza vermeyeceğini söyledi.

Başkan Cengiz'in GS TV'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamalar, kulübün sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Cengiz, UEFA ile görüştüklerini belirterek, "Az önce UEFA'dan bir telefon geldi. Sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Cenevre kentine gideceklerini aktaran Cengiz, "UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA'nın bir takım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın." değerlendirmesinde bulundu.